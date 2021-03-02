تعليق “صادم” من نجل عادل إمام مخرج مسرحية “بودي جارد”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ دقيقتين

علق المخرج رامي إمام نجل الفنان المصري، عادل إمام، أمس الاثنين، لأول مرة بعد تعرض مسرحية “بودي جارد” التي قام بإخراجها، لهجوم وانتقادات مع بداية عرضها على منصة “شاهد” الرقمية.

وقال إمام في مقطع مصور شاركه عبر خاصية “الستوريز” على حسابه على موقع “إنستغرام”: “أود أن أشكر وبصفة شخصية كل الناس الذين هنأوني على عرض مسرحية “بودي جارد” والنجاح الذي حققته، الحمد لله المسرحية حققت نسبة مشاهدة عالية مع بداية عرضها”.

وأكد رامي إمام أن “هذه المسرحية لها معزة خاصة لديه، وتحمل ذكريات عديدة سيرويها في ستوزيز قادمة”، بحسب وعده لمتابعيه على “إنستغرام”.

وكانت ردود الفعل على مسرحية “بودي جارد” التي دخلت قائمة “التريند” غير راضية، وعبر البعض عن عدم إعجابهم بالمسرحية ووصفوها أنها أقل أعمال عادل إمام، فيما قال آخرون إن تصويرها لم يكن جيدا، فضلا عن وجود بعض الشتائم والإيحاءات التي أزعجت الجمهور.

وأثارت الانتقادات والهجوم الذي تعرضت لها “بودي جارد”، آخر مسرحيات الفنان المصري، عادل إمام، منذ بدء عرضها قبل أيام غضب واستفزاز الممثل، شريف إدريس، الذي شارك في أحداثها.

ودافع شريف إدريس عن المسرحية التي ظلت حبيسة الأدراج لمدة 11 عاما، وأشار إلى أنها “أغلى مسرحية تباع في المسرح المصري”، بحسب منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

وبدأ عرض مسرحية “بودي جارد” عبر منصة “شاهد” السعودية، يوم الجمعة الموافق 26 فبراير/ شباط الجاري.

وتدور أحداث المسرحية حول السجين “أدهم” الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال “سعد” المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسا شخصيا لزوجة الأخير والتي تقع في حب أدهم، وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.

وهذه المسرحية التي يمتد عرضها مدة 180 دقيقة من تأليف الكاتب يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام عزت أبو عوف وسعيد عبد الغني ورغدة.

وقال مخرج المسرحية رامي إمام، إن هذه المسرحية حصلت على نجاح جماهيري كبير بسبب ما وصفه بـ”الصورة الجيدة التي أطل بها عادل إمام”، إلى جانب “الفكرة الجديدة التي حملتها المسرحية”، إضافة إلى الطابع الكوميدي الموسيقي لها، بحسب بيان مجموعة “إم بي سي”.