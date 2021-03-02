أمل بوشوشة تخوض السباق الرمضاني بمسلسلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تخوض النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، سباق دراما رمضان 2021 في عملين من خلال مسلسلي “في وضح النهار”، و”داون تاون”.

وأشارت أمل في تصريحات صحفية إلى أنها أحبت العملين لذلك وافقت على المشاركة فيهما، مضيفةً أنها تربطها صداقة قوية بالمنتج إياد الخزوز.

وفي سياق آخر، علقت أمل بوشوشة، على أخطائها التي وقعت فيها خلال مشاركتها في مسلسل “النحات”، قبل أن تعلن انسحابها منه، وما أُثير عن تقليص عدد مشاهدها، وبالتالي تقليل حجم دورها في العمل الذي عرض في رمضان الماضي. وقالت أمل بوشوشة: “صار ورانا الموضوع”، موضحةً: “في ناس هتقول إني كتير انظلمت في (النحات) وإنه كان دعسة ناقصة. الواحد يتعلم من أخطائه وكيف يصير يدير شغله ومشاريعه المستقبلية”.

وعن افتقاد الجمهور لها في الأعمال اللبنانية رغم إقامتها في لبنان، قالت إنها انطلقت من الدراما السورية وأنها من فتحت لها بابها وتعلمت منها، مضيفةً أنها ممثلة عربية وأنها عملت في سوريا ومصر ولبنان وعدد من الدول العربية، إضافة إلى أنها لم تشارك في أي عمل لبناني سوى (دولار).