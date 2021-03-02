رغم اعتذاره.. تعليق أعمال هوانغ هيون جين وعلامة تجميل تحذف صوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: واجه هوانغ هيون جين، مغني فرقة (ستراي كيدز) الكورية، مؤخراً اتهامات عديدة بالتنمر والعدوانية أثناء مرحلة الدراسة، وعلى أساسها قدم اعتذاراً علنياً عبر (انستغرام)، إلا أنه رغم ذلك، يبدو أن أزمة الاتهامات ستلقي بظلالها على مسيرة النجم الشاب بشكل أو بآخر.

فبعد أيام قليلة من اعتذار هوانغ (20 عاماً)، أعلنت شركة JYP Entertainment، المسؤولة عن فرقة (ستراي كيدز)، رسمياً تعليق كل أعمال هوانغ لأجل غير مسمى.

وحسبما نشرت مجلة (كوريا بوو)، قالت الشركة في بيان عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «فيما يتعلق بأعمال هوانغ هيون جين الخاصة بفرقة ستراي كيدز، نود إبلاغكم أننا تواصلنا مع جميع الأطراف المعنية بجداول أعمال هوانغ، واتفقنا على إلغاء وتعليق كل أعماله وأنشطته، مع الحرص على منع أكبر قدر ممكن من الضرر للطرف الآخر».

وتابع البيان: «استغرقت هذه العملية بعض الوقت، ولذلك تم تأجيل إعلاننا عن أنشطة هوانغ المستقبلية. سيوقف هوانغ جميع أنشطته من أجل إعادة النظر في أفعاله، وهو آسف ونادم حقاً لأنه أساء للكثير من الأشخاص بكلماته غير اللائقة خلال سنوات دراسته الإعدادية».

كما أضافت الشركة معربة عن مشاعر هوانغ: «إنه يود صدقاً الاعتذار لأولئك الذين جرحهم وسيبذل قصارى جهده لمساعدتهم على التعافي من ذلك الأذى وتخطيه. ونود الاعتذار لإثارة قلق المعجبين».

على صعيد متصل، لم تقتصر حالة استبعاد هوانغ على أعماله الفنية، بل وصل الأمر إلى المشاريع التجارية الأخرى، إذ قررت علامة مستحضرات التجميل CLIO التراجع عن تعاونها مع هوانغ.

وعلى خلفية الاتهامات التي واجهها هوانغ، أعلنت العلامة الكورية إلغاء تعاونها مع المغني الشاب وكامل أعضاء فرقته، وذلك بعدما كانت اختارت فتيان الفرقة كسفراء لها والوجه الإعلامي لها في أوائل شهر فبراير الماضي.

وقررت علامة مستحضرات التجميل حذف صور هوانغ وفرقته من مختلف صفحاتها على (انستغرام) و(تويتر)، وما يتعلق بهما من منشورات يوم الاثنين، وقالت في بيان عبر (انستغرام): «عملاء CLIO الأعزاء، نود في البداية الاعتذار بشأن التأخير في استجابة علامتنا للجدل المحيط بعارضنا، أحد أفراد فرقة ستراي كيدز. ومباشرة عقب الجدل المُثار، أوقفت العلامة جميع الأنشطة الدعائية التي يشارك فيها العارض المعني، وقد تواصلت معنا الشركة المسؤولة عنه، وأوضحت أن عمليات التحقق قد تستغرق بعض الوقت. وبناءً على ذلك، طلبنا من جميع موزعينا في كوريا وحول العالم، التوقف عن استخدام أي محتوى يُظهر العارض، ولا تزال تلك الخطوة قيد التنفيذ بالنسبة للموزعين العالميين».

كما أضاف البيان: “نعتذر في حال سببنا انزعاجاً لأي شخص نتيجة هذا القرار، ستعمل العلامة حالياً بمراجعة العقد مع العارض المعني والفرقة، وسنناقش بدقة الوضع الراهن للتوصل إلى قرار مستنير بشأن هذه المسألة، وسوف نطلعكم على التغييرات عندما نتوصل إلى اتفاق. ستواصل العلامة عملها مع العملاء المخلصين لتقديم أفضل خدمة ممكنة، شكرا لكم».

من ناحية أخرى، واجهت علامة كورية للأزياء المدرسة، انتقادات بسبب مزاعم بدعمها لهوانغ، إذ انتقد الكثيرين علامة Ivy Club، أحد أشهر علامات الأزياء المدرسية في كوريا، بسبب إبداءها الإعجاب بأحدث منشورات هوانغ على (انستغرام).

وحسبما ذُكر كان هذا المنشور، هو الاعتذار الذي قدمه هوانغ مؤخراً مكتوباً بخط يده، ولكن الأمر وضع العلامة في مرمى الانتقادات، إذ قال أحد المستخدمين: «أعجز عن تصديق أن علامة تخاطب الطلاب، تدعم متنمر»، وقال آخر: «أعتقد أنهم لا يريدون بيع تصميماتهم»، كما ظهر تعليق آخر: «لهذا السبب يعاود المجرمين الظهور في المجال».