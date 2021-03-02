تيفاني هاديش تتألق في “غولدن غلوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تألقت الممثلة الأميركية تياني عاديش في الحفل السنوي الـ78 من جوائز (غولدن غلوب) الذي أقيم بشكل شبه افتراضي في مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بإطلالة معدنية لامعة.

وتألقت تيفاني أثناء حضورها الحفل بمجوهرات راقية من علامة MESSIKA، إذ اختارت أقراط Sun XL Hoop من مجموعة كيت موس للمجوهرات الرفيعة وخاتماً بوهيمي أنيق.

يشار إلى أن حفل جوائز (غولدن غلوب) يكوم سنوياً أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية، ويعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

ويعتبر حفل هذا العام، أول حفل فني متلفز يبث منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وقد أقيم افتراضياً من دون مراسم السجادة الحمراء.