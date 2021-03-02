ماذا قالت الملكة إليزابيث للأمير هاري قبل مقابلة أوبرا المرتقبة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد موافقتهما على إجراء أول مقابلة تلفزيونية معهما، منذ اتخاذ قرار الابتعاد عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة، سيجلس الأمير هاري وميغان ماركل (دوق ودوقة ساسكس) مع أوبرا وينفري يوم 7 مارس الجاري، لمناقشة كل شيء منذ مغادرة المملكة المتحدة إلى الاستعداد لاستقبال طفلهما الثاني معاً. وهي أيضاً المرة الأولى التي سيجلس فيها ميغان وهاري، للتحدث بصراحة عن حياتهما الشخصية منذ أن أعلنا خطوبتهما عام 2017.

وفي الوقت الذي انتشرت به الأخبار، حول عدم رضا الملكة إليزابيث الثانية (جدة الأمير هاري)، عن قرار حفيدها بأن يعيش حياة خارجة عن المألوف لشخص في مثل نشأته الملكية، فإن معلومات جديدة تتحدث عن مكالمة هاتفية شاركها الاثنان، وذكرت صحيفة (ذا ميرور) أن الملكة وهاري تشاركا محادثة هاتفية، تمنت فيها له الأفضل على الإطلاق، وأخبرته أنها سعيدة من أجله. وبحسب التقرير، فإن الملكة مسرورة، لأن هاري وميغان قد وجدا السعادة، كما أخبر أحد المطلعين أن الملكة تريد الأفضل فقط له ولأسرته، ووصف المحادثة بأنها سادها الإنسجام.