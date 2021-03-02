عيضة المنهالي يغني “الغزال الريّض” من أشعار نهيان بن زايد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: من أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية منفردة جديدة بعنوان (الغزال الريّض) من ألحانه وغنائه، ووزع موسيقاها إبراهيم السويدي، ومهندس الصوت ماجد صالح.

وتحمل الأغنية كلمات غزلية، تم التعبير عنها بشكل ملفت وجميل وحساس من الشاعر سمو الشيخ نهيّان بن زايد، بالكلمة الشعبية الإماراتية الخليجية، زاد عليها إحساس وأداء عيضة فيها، مما شكّل أغنية عاطفية جمعت كل أحساس العشق والغرام بالكلمة واللحن والأداء، حيث يقول في مقدمة القصيدة: (قلبي بحبك ينبض.. والشوق فيه يزيد/ وان مر طيفك هيض.. خلا العيون تحيد/ يا ذا الغزال الريض.. قايد عزال البيد/ ع القلب انته مفوض.. وما حد غيرك سيد).

وقد عرض العمل “الغزال الريّض” وطرح من خلال قناة الفنان عيضة المنهالي في اليوتيوب بشكل حصري، مع فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية، إلى جانب جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، والمكتبات والمنصات الموسيقية المتخصصة.