عادل إمام يحسم جدل كتابة مذكراته.. ويعلق على عرض “بودي جارد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حظي العرض المسرحي (بودي جارد) للفنان المصري عادل إمام الملقب بـ(الزعيم)، بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضه على منصة (شاهد VIP).

وفي أول تعليق له على عرض مسرحيته التي تعرض للجمهور عبر منصة إلكترونية للمرة الأولى منذ انطلاق عروضها قبل 21 عاماً، قال عادل إمام في تصريحات صحفية إنه سعيد للغاية برد فعل الجمهور على العرض، وأضاف قائلاً: «لازم أكون مبسوط دي مسرحيتي، ولما الناس تشوفها ويعجبوا بيها بعد 21 سنة دي حاجة تسعدني».

كما أكد أن عزلته الحالية وعدم ظهوره في دراما رمضان المقبل، كان بقرار منه، لافتاً إلى أن ما يُشاع بأنه يعكف على كتابة مذكراته، أمر عار تماماً من الصحة.

وحسم عادل إمام بهذا التعليق الجدل حول ما ردده البعض حول كتابة مذكراته، حيث راجت خلال الفترة الماضية أحاديث بهذا الشأن.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان عادل إمام كان من خلال مسلسل (فالنتينو)، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي.