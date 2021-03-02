فرقة BTS.. تتصدر حفل جوائز الموسيقى الكورية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أتى نشاط ومجهود فرقة (الكي بوب) المحبوبة BTS، بثماره، إذ حقق نجومها إنجازاً فريداً من نوعه في أحدث حفلات جوائز الموسيقى.

جاءت أغنية Dynamite بمثابة تذكرة للفرقة لحفل جوائز الموسيقى الكورية لعام 2021،كما ضمنت للفرقة الحصول على جائزة الأفضل.

ووفقاً لصحيفة (كوريا تايمز)، أُقيمت فعاليات الحفل الـ18 للجائزة يوم الأحد الماضي عبر شبكة الإنترنت، نظراً لتداعيات جائحة كورونا العالمية، وتصدرت فرقة (الكي بوب) الحفل بكونها أول من يحصد جائزة أفضل أغنية هذا العام.. مرتين.

إذ حصلت الفرقة على جائزتي (أغنية العام) و(أفضل أغنية بوب) بفضل أغنية Dynamite، وهي نفس الأغنية التي أصبحت أول عمل كوري يتصدر قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية.

مثّل التكريم مفاجأة سارة للفرقة، وقال قائدها آر إم (26 عاماً) خلال خطاب ألقاه عبر الفيديو: «طرحنا أغنية Dynamite العام الماضي من أجل اسعاد الناس وتشجيعهم، وقد سعدنا للغاية لرؤية أن الكثيرين منهم استمتعوا بأغنيتنا».

كما أضاف جونقكوك (23 عاماً): «إنه لشرف لنا الحصول على هذه الجوائز، ونحن نسعى جاهدين لعرض موسيقى أفضل في المستقبل، عرفاناً بالحصول على مثل هذه الجائزة القيمة».

وقال بارك هيون جون أحد أعضاء لجنة الحفل: «نتيجة لوباء كورونا، سيطر الاكتئاب والتعاسة على حياة العديد من الناس العام الماضي. ولكن وسط هذا الوقت العصيب، ساعدت أغنية Dynamite الآخرين على الشعور بتحسن وأظهرت كيف يمكن لأغنية بوب أن تحفز الناس».

وأضاف بارك معلقاً على الأغنية: «بدأت Dynamite أيضاً حقبة جديدة أيضاً، بفضل أنها أصبحت أغنية بوب دولية تحظى بتقدير الجماهير عالمياً».