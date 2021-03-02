هذا مصير مسلسل “بيت الذل” بعد وفاة بطله مشاري البلام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان الكويتي عبد الله الطليحي، مصير المشاهد المتبقية للفنان الراحل مشاري البلام بمسلسل (بيت الذل)، والتي لم تكتمل بعد، بسبب وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال عبد الله الطليحي في لقاء تلفزيوني: «الفنان الراحل لديه مشاهد كثيرة بالمسلسل، والذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل لم ينته من تصويرها».

وأضاف: «سيكون للمؤلف دور كبير في تغيير السيناريو، وفي بعض المشاهد سيتم الإستعانة بصوت مشاري تليفونياً بدلاً من ظهوره، ويجب أن يكون ذلك بحنكة حتى لا يؤثر على القصة، خاصة وأن الراحل كان محور أحداث المسلسل».

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، الخميس الماضي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك عن عمر 49 عاماً.

مسلسل (بيت الذل) بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، ومحمد الأنصاري، وإيمان فيصل، وإيمان الحسيني، ولولوة الملا، والعمل من تأليف منى النوفلي، وإخراج أحمد الفردان.