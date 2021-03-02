شكرا لقرائتكم خبر عن أناقة مصطفى شعبان فى إطلالة جديدة ومختلفة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم مصطفى شعبان بإطلالة غير تقليدية وجديدة عليه والتي نالت إعجاب محبيه، وظهر شعبان في الصور التي نشرها على صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" مرتديًا جاكت بنى على بنطلون جينز مما أثار إعجاب الجمهور، وعلق عليهما قائلًا: لما تحب تعمل قفزه كبيرة لازم ترجع خطوتين ثلاثه ورا .





وما إن نشر الصور حتى توالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن أثنوا عليه وعلى أدواره خلال مسيرته الفنية، بتعليقات من عينة : "الرجوع خطوتين تلاتة ورا معناه انك بتستعد لخطوة كبيرة للأمام ربنا يوفقك في عمل صالح ليك، الباشا باشا وأنت طول عمرك باشا، وغيرها من التعليقات.



مصطفى شعبان



ويصور مصطفى شعبان حالياً مسلسله الجديد "ملوك الجدعنة" فى لبنان، ويجمعه العمل بالنجم عمرو سعد للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعوبات كثيرة ويتربص بهما شخص يعد بمثابة العدو لهما، ويدخل الطرفان معا فى صراع كبير.

مصطفى شعبان فى جلسة تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم، ووليد فواز، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

النجم مصطفى شعبان







