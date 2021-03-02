شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقدم أغنية جديدة باسمه وطرحها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير كليب جديد بعنوان "رمضان"، من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندى، وتوزيع إسلام ساسو، ومن المقرر طرحه غدا الأربعاء علي يوتيوب، وننشر كلمات الأغنية والتى تقول:"أنا البطل اللى نفسك تقلده..أى حد بيهرى باجي بسكتو..أتخن مافيكو بصباع واحد أسكتو..رمضان بس بمجرد اسمه بيشتته".

من جانبه قال موزع الأغنية إسلام ساسو، لـ"الخليج 365": إنه سعيد بالتعاون مع محمد رمضان، معربًا عن أمنياته بأن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، موضحا أن الأغنية مختلفة ويتحدى فيها رمضان نفسه.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يصور حاليًا مسلسله الرمضانى "موسى"، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.