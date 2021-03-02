شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يكشف عن ممثله المفضل..وعمرو عبد الجليل:"نفسى أعمل معاك دويستو وجها لشخص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مغنى الراب أحمد على، الشهير بـ"ويجز"، يمتلك معجبين كثر في الوسط الفنى ضمن جماهيره الكبيرة، حيث تلقى إشادات من الفنانين أحمد حلمى، وروبى، وعمروعبد الجليل، إضافة إلى نجم الرياضة الأبرز، محمد الشناوى، حارس عرين النادى الأهلى.



رد عمرو عبد الجليل

ومؤخرًا، كشف مغني الراب ويجز، عن الممثل المفضل بالنسبة له من خلال الفقرة التي خصصها للرد على أسئلة متابعيه عبرخاصية القصص المصورة بحسابه على انستجرام، وردًا على سؤال أحد متابعيه عن نجمه المفضل، قال ويجز "كتير جدا بس أول واحد جه في بالي الفنان عمرو عبد الجليل".

ليعلق الفنان عمرو عبد الجليل على رد ويجز، بطريقته الكوميدية المعتادة، فى تدوينه أخرى عبر صفحته على "فيس بوك"، "شكرا ويجز.. نفسي اعمل معاك دويستو وجها لشخص".

من ناحية أخرى، كان "ويجز" قد كشف عن أخر فيلم شاهده خلال الفقرة التي خصصها للرد على أسئلة متابعية عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، وقال ويجز، إن أخر فيلم شاهده كان "السلم والثعبان"، وأشار إلى أحمد حلمى أحد أبطال الفيلم.

وحرص حلمى، على الرد بشكل مختلف عبر الاستوري الذى أضافه ويجز على حسابه الشخصى، والتي جاءت عبارة عن كلمات أغنيته الشهيرة "دورك جاى"، ليكشف حلمى أنه من جماهير مطرب الراب ويجز.

وصباح اليوم، فاجئ "ويجز" جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصى بموقع انستجرام، بحذف جميع صوره بدون التعليق أو إبداء أى أسباب على هذه الخطوة، لكنه احتفظ بصورة واحدة فقط لحارس مرمى النادي الأهلى ومنتخب مصر محمد الشناوى، والتي علق عليها:"سنة ورا سنة أول مركز".

وفى المقابل، رد عليه محمد الشناوى، ونشر عبر حسابه على انستجرام، صورة لويجز وكتب عليها:"بيجيب من الآخر، الآخر، الآخر".