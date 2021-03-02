شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصور مشاهد "موسى" اليوم فى محمية وادى دجلة بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم محمد رمضان عدد من مشاهد مسلسله الجديد "موسى"، اليوم الثلاثاء، بمحمية وادى دجلة بالمعادى،

ومن المخطط ان يستمر التصوير فى المحمية بضعة أيام، وينتقل بعدها محمد رمضان إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل، خاصة بعد انتهائه من معظم المشاهد الخارجية على مدار الأسابيع الماضية.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، وعلى مدار الأسابيع الماضية كشف أبطال العمل عن العديد من الصور داخل الكواليس، التى كشفت عن طبيعة الشخصيات التى يقدمونها.



بوستر مسلسل موسى

وأطلقت شركة سينرجى التريلر الأول للمسلسل، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مرتديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التي تدورحولها العمل وهى فترة الأربعينيات، كما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمى للعمل والذى تصدره محمد رمضان مرتدياً الجلباب الصعيدى.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.