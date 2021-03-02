شكرا لقرائتكم خبر عن أمل إبراهيم بالحجاب بعد الاعتزال بـ 15 عاما (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة القديرة أمل إبراهيم وهى ترتدى الحجاب، ورغم اعتزالها منذ 15 عاما إلا أن الجمهور مازال يتذكرها ويتابع أدوارها من خلال الأفلام والمسلسلات القديمة .

وفى لقاء تليفزيونى قديم لها، قالت الفنانة أمل إبراهيم:"إنها رفضت العديد من الأدوار التي عرضت عليها بعد الاعتزال والحجاب، وأنها قررت الإلتزام بهذا القرار، وأضافت أنها من الممكن أن تعود فى حالة واحدة، وهى إذا طلب منها ذلك النجم محمد صبحى، لأنه سيضعها في دور يناسبها ولا يجرح الحجاب".



أمل إبراهيم بالحجاب



يذكر أن الفنانة أمل إبراهيم اسمها الحقيقى عبلة إبراھیم محجوب، ولدت 12 ینایر عام 1941، وقدمت على مدى تاريخها الفني أدوار راسخة في الأذهان، وكانت لها بصمات في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية على الرغم من أنها لم تقدم أدوار رئيسية فى أيا من الأعمال التى شاركت فيها.



أمل إبراهيم فى صورة أخرى ترتدى فيها الحجاب

بدأت الفنانة أمل إبراهيم حیاتھا الفنیة منذ الصغر بعدة أدوار صغیرة في بعض السھرات التلیفزیونية والمسرحیات والمسلسلات، وفي عام 1973شاركت في أحد الأفلام الكوميدية بدور ثانوى، فضلا عن مشاركتها فى فیلم "بدور" لتكون بدایة إنطلاقھا الحقیقیة.