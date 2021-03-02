أول تعليق من زوج أحلام الجريتلي بعد وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق شيرين حسين، زوج الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، على وفاتها من خلال منشور له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، تضمن كلمات مؤثرة.

وكتب زوج الفنانة الشهير: "شكرا لكم جميعا على العزاء والمواساة أشكركم لكل حروف المحبة واتصالكم وحضوركم معي، عباراتي تسبقني رحلت حبيبتي أحلام الجريتلي غادرت دنيانا الفانية وتركتني قدر الله وما شاء فعل اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا".

وتابع:"حين تلاقينا أعطتني دون حساب تلك كانت خصلتها مع كل الناس أطالع في وجوهكم جميعا محبة أحلام لكم ومنكم أشكركم، ادعوا لها بحسن الجزاء من العلي القدير بما قدمته من خير وإبداع في تواضع ودون افتخار وبحب لكم وللوطن حبيبتي أحلام نلتقي على خير أحبك".

وشُيع أمس الإثنين جثمان الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي من مسجد القبة الفداوية.

أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".