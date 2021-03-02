فيديو جديد.. محمد رمضان عن أغنيته الجديدة "أنا البطل": ميعادنا بكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد من أغنية "أنا البطل"، المقرر طرحها غدا الأربعاء، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام".

وظهر "رمضان"، في الفيديو رفقة شقيقه وغنى جزءًا من الأغنية وعلق: "ميعادنا بكرة إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله".

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" والذي يشارك في بطولته، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.