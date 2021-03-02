القضاء الإداري يؤيد شطب هشام عبدالحميد من نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

رفضت الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من قبل الهارب هشام عبد الحميد على قرار شطبه من نقابة المهن التمثيلية، وأيدت قرار النقابة بشطبه.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي إبراهيم، بعضوية المستشارين رأفت محمد عبد الحمدي، وأحمد جلال زكي وخالد إيهاب سرحان.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قررت شطب وإلغاء عضوية الفنان هشام عبد الحميد لمخالفته الشروط واللوائح المنظمة لممارسة مهنة التمثيل، وعدم تجديد عضويتهم خلال عام، وعدم ممارسة المهنة أو سداد الاشتراكات.