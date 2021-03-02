مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد والده: سندي وقدوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاد والده، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "قمر"، على الصورة قائلًا: "أبويا الغالى انت سندي وضهري وقدوتي وعميد عائلة قمر، ربنا يخليك ليا ويديلك الصحة وطول العمر والسعادة، كل سنة وأنت طيب يا بابا".

من ناحية أخرى، يواصل مصطفى قمر تصوير مشاهده في مسلسل "فارس بلا جواز"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل من بطولة طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، سليمان عيد، طارق الإبيارى ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.