في هذا التاريخ سيبصر النور أول فندق فضائي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مارس - 2021 3:22 مساءً

سيظهر أول فندق فضائي في العالم عام 2027، من تصميم شركة Orbital Assembly Corporation محطة Voyager.

من المفترض أن يقع الفندق في مدار أرضي منخفض، وأن تكون المحطة المدارية نفسها على شكل حلقة. سوف تدور لخلق جاذبية اصطناعية. سيتم وضع كبسولات سياحية على الجانب الخارجي من المبنى، والتي ستضم غرفًا ودور سينما وبارات ومطاعم وصالة رياضية ومنتجع صحي. سيتم تأجير الكبسولات أو بيعها للشركات الخاصة والحكومات، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

هكذا، على سبيل المثال، يمكن للناس شراء واحدة من الوحدات مقاس 20 × 12 مترًا لفيلا خاصة، أو عدة وحدات للفندق في وقت واحد. يمكن للحكومات استخدام المحطة لنشر وحدة العلوم الخاصة بها أو كمركز تدريب لرواد الفضاء الذين يستعدون للسفر إلى المريخ.

إذا تم تنفيذ المشروع بالكامل، فسيكون هذا الموقع هو أكبر ما تم إطلاقه في الفضاء على الإطلاق. لم يتم الكشف عن تكاليف التطوير والبناء.

وقال مؤسس مؤسسة جيتواي، جون بلينكو إن دوارن الفندق “أمر ضروري”، لأنه من المستحيل إبقاء الناس في محطة فضائية بدون جاذبية لفترات طويلة من الزمن.