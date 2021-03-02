فن ومشاهير

روبي تحيي حفل "حته تانية" على سفح الأهرامات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة روبي حفلاً غنائيا على سفح الأهرامات بحضور عدد محدود من الجمهور الذين تواجدوا جميعا عقب اتباع الإجراءات الاحترازية من كشف الحرارة والتعقيم بالكحول الطبي للوقاية من "" ووسط أجواء الهواء الطلق، وظهرت روبي باطلالة جذابة وكان في استقبالها وليد منصور منتج البومها الجديد "حتة تانية" والذي تولى الاشراف على الحفل، فيما قامت بتقديم ققرات الحفل النجمة اللبنانية رزان مغربي. 

 

وحرصت روبي في بداية فقرتها علي تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم ورزان لتقديمها لها بشكل مميز على غرار النجوم العالميين، كما قدمت عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة منها "انت عارف ليه"، "ليه بيداري"، بالإضافة إلى أغنية البومها الجديد"حتة تانية" التي حصدت المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

 

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ويضم ألبوم روبى الجديد "حتة تانية" 10 أغنيات هى "حتة تانية" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

 

 

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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