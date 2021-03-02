شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر بعد 9 أيام مع كورونا: حالتى ليست مستقرة والمسحة الثانية إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نجلاء بدر آخر تطورات حالتها الصحية بعد 9 أيام من إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها أجرت المسحة الثانية وجاءت نتيجة إيجابية أيضاً، موضحة أن حالتها ليست مستقرة خاصة وأنها مصابة بحساسية الربو، وطلب منها الطبيب المعالج الراحلة التامة وعدم الحركة إلا للضرورة القصوى داخل المنزل.

وأعلنت نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا منذ 9 أيام، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أنا كوفيد 19.. ربنا يستر"، وبعدها اعتذرت لعدم الرد على أصدقائها كتبت: "سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شيء شكرًا بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة.. ربنا يحفظ الجميع".



نجلاء بدر

وترتبط نجلاء بدر بتصوير دورها في مسلسل "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم شخصية "غزية عجربة" من الصعيد، وكذلك مسلسل "بين السما والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه في 15 حلقة خلال الشهر الكريم.

وشاركت نجلاء بدر مؤخراً في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع مى عمر والذى تم عرضه على قناة ON وحقق نجاحاً كبيراً، كما انتهت من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل" مع هنا شيحة وباسم سمرة وإخراج نيفين شلبى، وتشارك في بطولة فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز وعدد كبير من الفنانين، وفيلم "المحكمة" إخراج محمد أمين.