شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد والده: سندى ربنا يديلك الصحة والسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم مصطفى قمر، والده أحمد محمد حسن قمر، بعيد ميلاده، مؤكدا أنه السند والقدوة، داعيا الله أن يبارك له فى صحته وعافيته وأن يمنحه طول العمر والسعادة.



مصطفى قمر مع والده

ونشر قمر، صورة مع والده، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أبويا الغالى انت سندى وضهرى وقدوتى وعميد عائلة قمر، ربنا يخليك ليا ويديلك الصحة وطول العمر والسعادة، كل سنة وأنت طيب يا بابا.. happy birthday dad".





وفى وقت سابق هذا الأسبوع، كشف النجم مصطفى قمر، عن صورة جمعته بالفنان طارق عبد العزيز، من كواليس مسلسل "فارس بلا جواز"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، بعد 20 سنة منذ أن التقيا وعملا سويا فى فيلم "أصحاب ولا بيزنس" الذى عرض لأول مرة عام 2001.

ونشرقمر، الصورة عبر حسابه على انستجرام، معلقا عليها: "فارس بلا جواز.. الأحول وأبو نضارة قريبا مع أخويا وعشرة عمرى الفنان الكبير طارق عبد العزيز".

مسلسل "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى، ويشارك فى بطولته مع مصطفى قمر، كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد يوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وديما بياعة وفاطمة عادل وآخرون من النجوم الشباب.