شكرا لقرائتكم خبر عن زوج أحلام الجريتلى يرثيها بكلمات مؤثرة:"رحلت حبيبتى ونلتقى على خير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رثى الدكتور شيرين حسين، زوجته الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيس بوك، وكتب في رثاءه، قائلا:" شكرا لكم جميعا علي العزاء والمواساة اشكركم لكل حروف المحبة واتصالكم وحضوركم معى، عباراتي تسبقني رحلت حبيبتى أحلام الجريتلي غادرت دنيانا الفانية وتركتني قدر الله وما شاء فعل اللهم اجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا".

وتابع:" حين تلاقينا اعطتني دون حساب تلك كانت خصلتها مع كل الناس اطالع في وجوهكم جميعا محبة احلام لكم ومنكم اشكركم ادعوا لها بحسن الجزاء من العلي القدير بما قدمته من خير وابداع في تواضع ودون افتخار وبحب لكم وللوطن حبيبتي احلام نلتقي علي خيرأحبك".



شيرين حسين

وشيع أمس الاثنين، جثمان الراحلة أحلام الجريتلى من مسجد القبة الفداوية بالعباسية، ودفنت في مقابر العائلة "آل حسونة" بالعباسية.

وظهرت الفنانة أحلام الجريتلى، ضيفة شرف في مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى