شكرا لقرائتكم خبر عن مها أبو عوف تتحدث عن معاناة 15 سنة قبل الحمل:اتعذبت والأطباء نصحونى بالتبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت الفنانة مها أبو عوف، قصة معاناتها طوال 15عاما مع الحمل، وفشلها فى تحقيق أمنيتها في الإنجاب، حيث سافرت إلى الخارج للعلاج لكن الأطباء طلبوا منها نسيان الأمر وأن الحل بالنسبة لها هو التبنى.

وقالت مها أبو عوف، خلال لقاءها مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذى يذاع على قناة dmc،:" حاولت طوال 15 سنة حتى يحدث الحمل، وتعذبت كتير جدا فى موضوع الحمل الكاذب وطلع مرض خطير، والأطباء فى أمريكا قالوا لى يجب إجراء جراحة لإزالة الرحم، ولكني رفضت، وعودت لمصر، وفكرت في تبنى أطفال من الذين جاءوا من البوسنة والهرسك وقت الحرب، كان عندى 12 كيس على المبيضين وصعوبة الحمل كانت مستحيلة ونسيت الأمر"

وتابعت مها : "فى يوم من الأيام جالى ألم شديد ذهبت للمستشفى والدكاترة طلبوا مني بعض التحاليل وكانت المفاجأة أني حامل وجالى انهيار من الفرحة وركبت العربية و روحت عشان أبلغ أخواتى ومن الفرحة نسيت بنات أختى فى المستشفى، والحمد الله جيبت ابنى و كنت خائفة عليه من كل حاجة و عزت قالى مينفعش التريبة كده لازم تسبيه يخرج".