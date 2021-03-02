شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم مع لقاء الخميسى فى كواليس تصوير مسلسل "ضد الكسر".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نيللى كريم، عن صورة جديدة جمعتها بالفنانة لقاء الخميسى، من كواليس تصوير مسلسل "ضد الكسر"، المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالى، إنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت نيللى، الصورة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صحبتها بتعليق: "من كواليس مسلسل ضد الكسر رمضان 2021".

نيلى كريم

وتشارك الفنانة لقاء الخميسى فى مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم المقررعرضه في موسم شهررمضان المقبل، وتحاول لقاء أن تخطف محمد فراج الذى يجسد دور زوج بطلة العمل، بسبب حبها الشديد له، وتكون ضد نيللى كريم طوال أحداث المسلسل.



نيللى كريــم

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال وتدعى "سلمى"، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث.