شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمنية الفنان الراحل يوسف شعبان التى لم تتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما، أول أمس الأحد داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا عن عمر 90 عاماُ، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

وكان الفنان الراحل يوسف شعبان، يتمنى دائما أن يتوفى داخل الاستوديو، لكن أمنيته لم تتحقق لرحيله متأثرا بفيروس كورونا، وفى فيديو قديم ليوسف شعبان عام 2017، قال وقتها:"كنت أتمنى إني أموت في الاستديو وأنا بعمل في الفن وليس خارجه، بس أنا ماينفعش أسئ لأعمالي ولفني بهذه الأعمال، أغلب الأعمال ملهاش أي هدف".

يذكر أن يوسف شعبان كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد في لبنان منذ أيام، ولكنه رحل قبل استكمال باقى دوره في العمل الذى يشارك في بطولته، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الأدوار المهمة في مشواره الفني، الشخصيات التي لا تنسى وسوف تظل في ذاكرة كل محبيه، أبرزها شخصية "وهبي السوالمي"، فى مسلسل "الضوء الشارد"، حيث جسد شخصية الرجل الذي يحقق ثروة بطرق غير مشروعة، لينافس بها عائلة "العزايزة"، ويلجأ لتزويج ابنته من كبيرهم "رفيع بيه"، حتى يتمكن من الوصول لطموحاته، المسلسل بطولة ممدوح عبد العليم، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، ومن تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كما تألق يوسف شعبان فى دوره بمسلسل "رأفت الهجان"، والذي قدم من خلاله شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز"، والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي، المسلسل بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، نبيل الحلفاوي، أحمد ماهر، وتأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.