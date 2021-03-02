شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تشبه زوجها محمد عبد المنصف بمانويل نوير بعد تألقه أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شبهت الفنانة لقاء الخميسى، زوجها الحارس المخضرم محمد عبد المنصف "أوسه"، حارس وادى دجلة، بالحارس الألمانى العملاق مانويل نوير، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر أمام فريقه الأسبق الزمالك، وتصديه لضربة جزاء فى اللحظات الأخيرة من اللقاء، الذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

لقاء الخميسى

ونشرت الخميسي، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، لزوجها محمد عبد المنصف ومانويل نوير حارس فريق بايرن ميونخ الألماني، وهو أكثر الحراس انقاذا للفرص في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، حيث حاولت التشبيه بين اللاعبين، وانقاذهم لفرقهم عن طريق التصدي لفرص تهديفيه مؤكدة.



عبد المنصف

وتعادل الزمالك سلبياً مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الاثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى فى اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان ودافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.

بهذه النتيجة واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد، بينما بقى دجلة متذيلا جدول الترتيب برصيد 8 نقاط جمعها من 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 لقاءات.