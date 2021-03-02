شكرا لقرائتكم خبر عن زينات صدقى عانت من الوحدة والمرض وتكريم السادات أعاد لها الابتسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الفنانة الراحلة زينات صدقى مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال والأدوار المميزة، طوال فترة عملها بالفن وحتى وفاتها وتخطت أعمالها الفنية 160عملا، اذ اشتهرت بالأدوار الكوميدية، وحفرت اسمها كواحدة من أبرزالفنانات اللاتى قدمن الكوميديا فى السينما المصرية، لاسيما وأن الفنانات اللاتى اشتهرن بهذه النوعية من الأدوار قلائل للغاية.





ويتزامن اليوم الثلاثاء 2 مارس مع ذكرى وفاة زينات صدقى الذى رحلت عن عالمنا عام 1978، حيث لقبت بـ "عانس السينما المصرية" رغم أنها تزوجت مرة ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلاً، لتقدم أغلب أدوارها على الشاشة كانت حول أدوار المرأة الباحثة عن الزواج، ومرت زينات صدقى فى حياتها بالعديد من المراحل المتقلبة، اذ حققت النجاحات الكبيرة وشاركت فى أعمال متعددة ولكنها عانت فى نفس الوقت من قلة العمل فى نهاية حياتها. واجهت الفنانة زينات صدقي أزمات عديدة قبل رحيلها، ورغم الشهرة جاءت الأيام الأخيرة من حياة زينات مليئة بالألم والشجن حيث عانت من الوحدة والمرض، وبعد أن فقدت زينات الأمل في كل شيء، عادت لها الابتسامة من جديد عندما كرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1976 في عيد الفن، ومراعاة لظروفها منحها معاشا قدرة 100 جنيه، لترحل عن عالمنا بسبب إصابتها بماء على الرئة في 2 مارس 1978.





ومن أبرز أعمالها زينات صدقى السينمائية: "حلاق السيدات"، و"العتبة الخضراء"، و"شارع الحب"، و"إسماعيل يس في مستشفى المجانين"، و"إسماعيل يس في الأسطول"، و"أنت حبيبي"، و"مدرسة البنات"، و"أيامنا الحلوة"، و"عفريتة إسماعيل يس"، و"غزل البنات"، و"الآنسة حنفي" و"ابن حميدو" وغيرها من الأفلام.



