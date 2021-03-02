شكرا لقرائتكم خبر عن المرض يمنع الفنانة سعيدة جلال من حضور جنازة يوسف شعبان.. أول من اكتشفها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة منة جلال، أن الحالة الصحية لوالدتها الفنانة القديرة سعيدة جلال، منعتها من حضور جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان، أمس الاثنين، مؤكدة أنها متأثرة وحزينة لرحيله، خاصة أنه أول من اكتشفها وعملا سويا فى فيلم "غراميات مجنون" الذى تم عرضه عام 1967، مشددة على أنه بالنسبة لها صديق وعشرة عمر طويلة.



يوسف شعبان وسعيدة جلال

ونشرت منة، صورتين نادرتين جمعت والدتها مع الفنان الراحل، علقت عليهما، قائلة: "أمى سعيدة جلال ملهاش فى السوشيال ميديا، بس متأثرة جدا وزعلانة إنها مقدرتش تروح الجنازة بسبب إنها تعبانة".



يوسف شعبان وسعيدة جلال

وأضافت منة: "أستاذ يوسف هو أول من اكتشفها واشتغلت معاه فيلم اسمه غراميات مجنون، وبعدها عملت أفلام كتير معاه، بالنسبة لها صديق وعشرة عمر طويلة.. الله يرحمك يا أستاذ يوسف".





والفنانة سعيدة جلال، كانت واحدة من الفنانات المشهورات خلال نهاية فترة ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، بدأت مشوارها الفنى كراقصة ودخلت منه إلى عالم التمثيل، وشاركت فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وكانت البداية فى فيلم "حارة السقايين" مع أمين الهنيدى ومحمد عوض ومحمد رضا ومحمد رشدى، ثم فيلم غراميات مجنون مع الراحلين يوسف شعبان وفريد شوقى.



الفنانة سعيدة جلال

توالت بعد ذلك، أعمال كثيرة منها غازية من سنباط، حب وخيانة، الشيطان، الحلوة عزيزة، عريس بنت الوزير، ذئاب على الطريق، العاطفة والجسد، البنات لازم تتجوز، المشبوه، نهر الخوف، اغتصاب، يا عزيزى كلنا لصوص وغيرها حتى وصلت إلى نحو 45 فيلما، كما شاركت فى مسرحية وحيدة هى "سعدى ومرعى" عام 1999، ومسلسلات بابا فى تانية رابع، أصحاب المقام الرفيع، كارنتينا، الحب بعد المداولة ودموع فى حضن الجبل.



سعيدة جلال

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عالمنا، الأحد الماضى، عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد مشوار فنى حافل وناجح قدم خلالها العديد من الأدوار الهامة والمؤثرة فى تاريخ الدراما المصرية، لعل أبرزها أدوار "محسن ممتاز" فى مسلسل رأفت الهجان، "الحاج درويش" فى مسلسل الوتد، "وهبى السوالمى" فى مسلسل الضوء الشارد، وغيرها الكثير من الأدوار المختلفة.



منة جلال

وشيع عدد من الفنانين، جثمان الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، أمس الاثنين، إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات، وأدوا صلاة الجنازة عليه، حيث حضر مراسم الجنازة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى وعضو نقابة المهن التمثيلية منير مكرم والفنانة نهال عنبر والمذيعة بوسى شلبى.