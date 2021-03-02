بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على نجاحاته تتوالى.. عمر صباغ يتصدّر المشهد الموسيقي بأحدث إصداراته مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: يعيش المؤلف الموسيقي عمر صباغ حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث صدرت له في الآونة الأخيرة العديد من الأغنيات الناجحة مع مجموعة من أهم الفنانين العرب.

ففي الساعات الماضية أصدرت الفنانة بلقيس أغنيتها مع عمر صباغ بعنوان “خاف عليي” من كلمات وألحان رامي الشافعي، وحققت الأغنية انتشارًا كبيرًا منذ الساعات الأولى فتصدّرت الترند في السعودية، والإمارات، ولبنان وغيرها من البلدان.

أمّا الفنان اللبناني فضل شاكر فعاد ليطل على جمهوره من خلال فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان “وينك حبيب” تحمل توقيع عمر صباغ، وذلك بعد غياب 9 سنوات على إطلاقه فيديو كليب “ما أصدق”. أغنية “وينك حبيب” حققت نجاحًا جماهيريًا مدويًّا وعاد من خلالها فضل شاكر لينافس بقوّة في ساحة الإصدارات الغنائية في لبنان.

كما كان للفنان اللبناني مروان خوري تعاون ناجح جدًا مع عمر صباغ، وهو الأوّل لهما معًا بأغنية “مش مرتاحة”، التي حملت كلمات وألحان مروان ولا تزال حتى اليوم تنافس على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا من الجمهور.

نجاحات عمر صباغ في الآونة الأخيرة لم تتوقف عند هذا القدر، فكانت له تعاونات أخرى تكلّلت جميعها أيضًا بالنجاح منها مع الفنان ناصيف زيتون الذي قدّم لأوّل مرّة أغنية باللهجة المصرية وزّعها له عمر بعنوان “خط أحمر”، بالإضافة إلى أغنيات “كذبة ورا كذبة، و”إنتي وأنا”، و”يلي بدا ياني” باللهجة الشامية من توقيع صباغ.

أمّا الفنان اللبناني نادر الأتات فكان له أيضًا نجاحًا مدويًا مع عمر صباغ من خلال أغنية “من يومتا” التي لا تزال للشهر الثاني على التوالي في المراتب الأولى بسباق الأغاني اللبنانية الأكثر استماعًا، وكذلك الفنان آدم بأغنية “في حدا” والفنان سيف نبيل بأغنيتي “غصبًا” و”لو”.