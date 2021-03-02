دنيا بطمة تبكي أختها.. ودفاعهما: بريئتان من ملف "حمزة مون بيبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تتمالك المغنية المغربية دُنيا بطمة دموعها أمام الصحفيين، خلال ندوة نظمتها الأحد بالدار البيضاء، رفقة دفاعها النقيب عبداللطيف بوعشرين.

وبكت دنيا بطمة بشدة حينما استرسل مُحاميها في الحديث عن أختها ابتسام بطمة المُعتقلة على ذمة الملف المعروف إعلامياً بـ"حمزة مون بيبي".



وأوضح النقيب عبداللطيف بوعشرين، أن موكلتيه بريئتان من التُهم المنسوبة إليهما، وعرض مجموعة من الوثائق التي يقول إنها تُثبت براءتهما من تشغيل الحساب الذي كان يُمعن في التشهير بعدة مشاهير مغاربة.



وقال بوعشرين، إن كُلا من دنيا بطمة وأختها ابتسام، لم يثبت تسييرهما لحساب حمزة مون بيبي، كما لم تتوفرا أبداً على الرمز السري لولوج هذا الحساب.

وفيما أكد المحامي دخول الشقيقتين في تواصل مع مشغل الحساب، نفى أن يكون لهما أي تدخل فيما يتم نشره عليه.





وكشفت الوثائق أن المحكمة لم تجد أي دليل يفيد بتشغيل دنيا بطمة وابتسام بطمة، لحساب “حمزة مون بيبي”، أو امتلاكهما للرقم السري الخاص به أو أنهما تدخلتا من خلال الصور، في المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد.

من جهة أخرى، توقع المُتحدث مُغادرة ابتسام بطمة أسوار السجن في 13 مارس/آذار المُقبل.

وعلق بالقول إن ابتسام لها غيرة على أختها دنيا، خاصة أنها هي الأخت الأكبرى. واصفاً ذلك بـ"التلاحم الأخوي"، موضحاً أن دنيا بطمة كانت تتجاوز عن الذين يتحرشون بها أو يسبونها، فأما ابتسام فكانت تُدافع عن أختها، و"هذا حقها"، حسب قوله.

وأدينت دنيا بطمة وشقيقتها بالمشاركة في نشر أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، إضافة إلى "بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للتشهير بهم والمشاركة في ذلك" في أمور ترتبط بأفعال غير أخلاقية لأسماء في الوسط الفني المغربي.





محكمة الاستئناف (درجة ثانية) أصدرت، في وقت سابق، حكما يقضي برفع العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة من 8 أشهر إلى سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم (1118 دولارا أمريكيا).



وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش حكمت على الفنانة دنيا بطمة بـ8 أشهر سجنا نافذا، فيما حكمت على شقيقتها ابتسام بسنة واحدة سجنا نافذة، وسنة ونصف سجنا في حق مصممة الأزياء عيشة عياش، وصوفيا شاكيري بـ10 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون سنتيم لكل واحدة.

كان حساب عُرف باسم "حمزة مون بيبي" على تطبيق "سناب شات"، تخصص في نشر فضائح مجموعة من المشاهير المغاربة، والتشهير بهم من خلال صور وأيضاً فيديوهات خاصة.



واعتقد كثيرون أن من يقف وراء حساب "حمزة مون بيبي" قرصان مغربي، له مجال اشتغال قريب من الوسط الفني.

الجدل الكبير الذي خلفه الحساب، استدعى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفتحها تحقيقاً في الموضوع، توصل إلى وقوف الفنانة المغربية دنيا بطمة وعدد من الأشخاص وراء هذا الحساب، بغرض تصفية حسابات شخصية.