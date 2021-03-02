أول تعليق من إنجي كيوان عن ارتباطها بعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت عارضة الأزياء والمذيعة إنجى كيوان على الشائعات التى ترددت مؤخرًا بشأن ارتباطها بالهضبة عمرو دياب خاصة بعد ظهورها معه في عدد من الصور، إضافةً إلى إعلان العطر الخاص به.

وقالت "إنجي"، في لقاء مع برنامج ET بالعربي، انتشار الصور لم يمكن سوى بروباجندا للإعلان، وقصة ارتباطها بالهضبة عارية تماما عن الصحة موضحة: "محدش كان يعرف أي حاجة عن مشاركتي في الإعلان الناس لما شافت الصور اتخضت وبرضه كانت كبروباجندا عشان خطة الإعلان".

وعن رد فعل زوجها على الانتقادات والشائعات التي طالتها، قالت "إنجي": "هو عارفني وعارف أنا إيه وعلاقتنا إيه، احنا قبل ما نعمل البروباجندا دي كان عارف إن ده ممكن يحصل وإن ممكن يبقى فيه انتقادات واشاعات واحنا كعيلة كنا مستعدين اننا نخوض المعركة دي".

وكشفت "إنجي"، عن موقف مؤسف تعرضت له بعد انتشار صوره مع عمرو دياب قائلة: "في واحد فضل يبعتلي رسايل ومكنتش برد عليه، فبقى يروح لأكونتات ولادي على انستجرام ويدعي عليهم ومن كتر الكلام اللي شوفته بطني وجعتني وقعدت اعيط".

وأطلق عمرو دياب إعلان عطره الجديد الذي يحمل اسم Amr Diab Eau de Parfum 34، تم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك"، بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.