حتى الموت بقى فيه سوبر ستار؟.. غضب نادية العراقية بسبب أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة نادية العراقية عن استيائها من اهتمام وسائل الإعلام بوفاة الفنان الراحل يوسف شعبان وتجاهل وفاة الفنانة أحلام الجريتلي _ بحسب تعبيرها_.

وعبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قالت "نادية": حتى الموت فيه سوبر ستار وستار، إيه الظلم ده، القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي".

وتابعت: "أحلام الجريتلي اللي بقالها ٣٥ سنه عطاء، عيب عليهم بجد، واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت السوبرأو جدته، مفيش عدل حتى في الموت، بس العدل في القبر وفي الآخرة، أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر".

ورحلت الفنانة أحلام الجريتلي، مساء الأحد عن عمر ناهز الـ70 عاما، إثر أزمة قلبية، كما رحل الفنان يوسف شعبان في اليوم ذاته بعد تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا.