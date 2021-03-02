ويجز يفاجئ الجمهوره ويحذف جميع صوره على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فوجئ جمهور ومحبي مغني الراب أحمد علي الشهير بـ"ويجز" بحذف جميع صوره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، دون إبداء أي سبب واضح.

وعلى الرغم من حذف ويجز للصور، إلا إنه بقي على صورة واحدة فقط لحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، والتي علق عليها: "سنة ورا سنة أول مركز".

من ناحية أخرى، طرح مؤخرًا أغنية "مش فير"، التي وجه فيها رسالة إلى منافسيه أكد فيها أنه متفوق عليهم، وأنه لم يسيء لأحد منهم، لكنه على استعداد لمواجهتهم بقوة لو حاول أحد منهم إزعاجه، وحققت الأغنية أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.