فن ومشاهير

ويجز يفاجئ الجمهوره ويحذف جميع صوره على "إنستجرام"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فوجئ جمهور ومحبي مغني الراب أحمد علي الشهير بـ"ويجز" بحذف جميع صوره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، دون إبداء أي سبب واضح.

وعلى الرغم من حذف ويجز للصور، إلا إنه بقي على صورة واحدة فقط لحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، والتي علق عليها: "سنة ورا سنة أول مركز".

من ناحية أخرى، طرح مؤخرًا أغنية "مش فير"، التي وجه فيها رسالة إلى منافسيه أكد فيها أنه متفوق عليهم، وأنه لم يسيء لأحد منهم، لكنه على استعداد لمواجهتهم بقوة لو حاول أحد منهم إزعاجه، وحققت الأغنية أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا