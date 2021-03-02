مستندات.. حقيقة سرقة محمد رمضان أغنية البطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد إعلان الفنان محمد رمضان، استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا البطل"، يوم الأربعاء 3 مارس المقبل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، شن مغني المهرجانات يوسف عبد القادر المعروف بلقب "أبو أصاله"، هجوما عليه يتهمه بسرقتها والتعدي على حقوق الملكية الفكرية لها.

أسامة الجوكر"مدير أعمال فريق الباور العالي" والمشرف على تقديم الأغنية، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365", قال :"ما يحدث ما هو إلا محاولة من مؤدي مهرجانات للشهرة على حساب الفنان محمد رمضان، وأقول هذا في ضوء إني كنت من البداية المسئول عن تقديم الأغنية، ومن تولى إنهاء إجراءات قانونية رسمية وموثقة تؤكد أحقيته في طرحها".

وأضاف،:"أولا أوضح أن الفنان محمد رمضان لم يتواصل مع هذا المؤدي، ولا يعرفه أصلا، وما حدث أني عن إعجاب بالأغنية التي قدمتها من 3 سنوات، قمت بالبحث عن أصحاب حقوقها للتشاور حول إمكانية استغلالها لتنال شهرة أكبر، وعندما سمع "أبو أصالة" عن ذلك ، حاول المماطلة للحصول على مبالغ مالية كبيرة، وادعى امتلاكه التنازلات من مؤلفها وملحنها "كالوشا الفنار"، وعند التواصل مع المؤلف نفى صحة هذا الكلام".

الجوكر تابع، وقال:"بعد ذلك قمت بالتواصل مع د.خالد جمال وهو مدير شركة "قنوات"، وهي المنتجة للأغنية، وحصلت على كافة التنازلات الخاصة بها، وعلى حقوق تقديمها ووثقتها رسميا في المصنفات، والمفاجأة هنا أن من بينها تنازل "أبو أصالة" مؤدي المهرجانات، عن الأداء الصوتي للأغنية مدى الحياة، وتوقيعه إقرار ينص على أنه لا يحق له التدخل مطلقا في خطة الشركة لتسويق المهرجان أو بيعه للغير".

واختتم بالقول،:"كل خطوات الحصول على حقوق الأغنية تمت ووثقت قانونيا بالمستندات، قبل أن يبدأ الفنان محمد رمضان التفكير في تقديمها منذ 3 شهور"

أبو أصاله في مقاطع فيديو عبر صفحاته بمواقع "يوتيوب" و"فيس بوك" ، اتهم الفنان محمد رمضان بسرقة مهرجان "البطل" الذي قدمه منذ 3 سنوات، وكتب كلماته ولحنه كالوشا الفنار، ووزعها موسيقيا إسلام ساسو ، وهو نفس الثنائي الذي تعاون مع الفنان محمد رمضان في الأغنية التي أعلن عن طرحها الأربعاء المقبل.

ونشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته في موقع فيس بوك، مقطع فيديو، وهو يقدم الأغنية، وكتب "ميعادنا إن شاء الله ٣ مارس على قناتي الرسمية على يوتيوب، أغنية رمضان ثقة في الله نجاح"

وجاءت كلمات الأغنية التي شارك رمضان فيها متابعيه بمقطع، "مفيش مقارنة بينا علشان تيجي تكلمني، يا ويلك ياللي هتفكر تيجي تزاولني، هتحصل اللي قبلك مين فيهم كان حملي، أنا البطل اللي نفسك تقلده".