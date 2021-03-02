"ليلتك سودا".. أول تعليق من بوسي شلبي بعد تقليد "أبلة فاهيتا لها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

منذ إعلان شبكة "نتفليكس"، الاستعدادات لإطلاق حلقات مسلسل "أبلة فاهيتا: دراما كوين" 15 مارس الجاري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للدمية الشهيرة بلوك يشبه مقدمة البرامج بوسي شلبي.

ومن جانبها علقت بوسي شلبي على الصور التي ظهرت فيها "فاهيتا"، تشبهها، وأعادت نشرها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت: "ليلتك سودا يا أبلة".

مسلسل "أبلة فاهيتا دراما كوين يشارك في بطولته أبلة فاهيتا وكلا من "كارو، وبودي" أبناء الأبلة، بالإضافة إلى النجم باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله.

المسلسل مكون من 6 حلقات، من الدراما الكوميدية الحافلة بالإثارة والأكشن لعائلة أبلة فاهيتا، ويعد "دراما كوين" هو أول أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق إذ يعرض الجانب الإنساني لها.

من خلال أحداث المسلسل تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يضطرها لأن تفترق عن طفليها "كارو وبودي"، لكن لن تتوانى النجمة اللامعة عن فعل أي شيء يخطر على البال، ويبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في لم شمل عائلتها؟.

المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت وإنتاج OKWRD Productions بالتعاون مع Partner Pro، والمنتج المنفذ أمين المصري ورانيا حجازي..