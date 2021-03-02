احمد زاهر: الاذية موجودة في الوسط الفني وايادي خفية تحاربني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اصبح اسم النجم المصري احمد زاهر مرادفا للنجاح فهو استطاع من خلال ادواره التي يقدمها في التلفزيون ان يدخل الى كل بيت عربي. والسنة الماضية كان لدور “فتحي” في مسلسل “البرنس” تاثيرا كبيرا عند الجمهور. كما انتهى منذ اسبوعين عرض مسلسل “لؤلؤ” الذي قدم فيه شخصية “طارق نصار” . كما بدأ منذ ايام تصوير الفيلم السينمائي “فارس” الى جانب حسين فهمي وباميلا الكيك , مي سليم وغيرهم فماذا قال احمد زاهر لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن هذا الفيلم ” استعديت للشخصية التي اجسدها ضمن احداث العمل جسمانيا نظرا لان الدور يحتاج لتدريب بدني من اجل مشاهد الاكشن التي سيتم تصويرها ضمن الاحداث رغم ان قصة الفيلم اجتماعية وانسانية واتمنى ان ينال “فارس” اعجاب الجمهور.

وعن وقوفه الى جانب الفنان الكبير حسين فهمي اكد احمد انه سعيد جدا بوقوفه الى جانبه لانه قيمة فنية كبيرة. اما عن دوره في مسلسل “لؤلؤ” فقال احمد زاهر ان ردود الافعال جاءت اكثر من رائعة وهو ما لم اكن اتوقعه فالمسلسل تتوافر فيه كل عوامل النجاح التي جعلت الجمهور يتفاعل معه من الحلقة الاولى ويحقق نجاحا على امتداد الوطن العربي وعما اذا كانت شخصية “طارق نصار” تشبه دور “فتحي” في “البرنس” لجهة الشر اكد زاهر ان هذا غير صحيح اطلاقا فشخصية “طارق” تختلف تماما عن “فتحي” وخصوصا ان “طارق” ليس شريرا بالعكس هو لم يقابل الحب في حياته الا مع “لؤلؤ” التي جسدتها النجمة مي عمر. وعن تعاون جديد يمكن ان يجمعه مع مي عمر اوضح انها ممثلة مجتهدة جدا وطموحة وتحرص دائما على استقبال النصائح من المقربين لها لكي تصبح افضل وبصراحة في شخصية “لؤلؤ” ابدعت وفاقت كل التوقعات. وهناك كيمياء متبادلة جمعتنا فمي عمر اشتغلت على نفسها منذ اول اعمالها في مسلسل “حكاية حياة” وكل خطواتها كانت ثابتة ولم تعتمد على زوجها المخرج محمد سامي.

وعن الحروب في الوسط الفني قال زاهر” نعم هناك حروب واكبر دليل على ذلك انني اتعرض لحروب شرسة منذ دخولي الوسط الفني وحتى الان مع كل نجاح جديد اقدمه اشعر ان هناك اياد خفية تتحرك لاذيتي انما بفضل الله سبحانه وتعالى ودعائي اتخطى كل ذلك بايمان كبير.

وعن ظهوره في شهر رمضان المقبل قال زاهر “للاسف لن اطل على الجمهور هذا العام وهذا ازعجني واحزنني كثيرا لان العمل الدرامي الذي كنت احضر له كأول بطولة مطلقة توقف وتأجل لرمضان 2022 لاسباب خارجة عن ارادتي ولا اعلمها وتابع كلامه “انما عوض ربنا دائما يفوق التوقعات الحمد الله اعيش نجاح شخصية “طارق نصار” الى جانب تصويري فيلم “فارس” في الوقت الراهن.

وعن ابنتيه ملك وليلى اللتين عادتا الى الساحة الفنية قال زاهر “ادعي لابنتي ان يحفظهما الله من كل شر وانا اقدم لهما الدعم الدائم ومعي والدتهما ونقدم لهما النصائح واهمها الاهتمام بالشغل جيدا والدخول في الشخصية من خلال الدراسة حتى تعايشا الحالة جيدا لان الصدق في الاداء يظهر للجمهور.