شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثانى للمسلسل الخليجى "المنصة" الأسبوع الأول من الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى القائمون على المسلسل الخليجى "المنصة" من تجهيز الموسم الثانى من العمل تمهيداً لعرضه قريباً على احدى المنصات العالمية في الشرق الأوسط وكذلك إحدى القنوات الاماراتية، وذلك بعدما حقق الموسم الأول نجاحاً جيداً عند عرضه العام الماضى، حيث تم تصوير الموسم الثانى مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة فريق العمل من فيروس كورونا.



مكسيم خليل

الموسم الأول من "المنصة" شارك في بطولته العديد من الفنانين العرب وهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، معتصم النهار، أحمد الجسمي، سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادي، مهيرة عبد العزيز، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، رهام القصار، جابر جوخدار، نورا العايق، وغانم الزرلي.



معتصم النهار

ويضم الموسم الثاني شخصيات جديدة ونجوماً من مختلف الجنسيات، حيث انضمّ السوري باسم ياخور بشخصية ملفتة ومختلفة، كذلك يشارك بدور محوريّ المصري سيد رجب، وكل من أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبو غزالة، وائل زيدان، أسامة حلال، مؤيد الخراط، الإماراتي مد ردبان، والتونسية صابرينا، بالإضافة إلى التجهيز لانضمام ميسون أبو أسعد وجفرا يونس وسعيد الريسي لاحقاً.



سيد رجب

العمل من إخراج المخرج المصري ياسر سامي وكتابة الكاتب السوري هوزان عكو، ويحم الموسم الجديد في أحداثه الكثير من التشويق، لحكاية لفتت الرأي العام، تخصّ شقيقين يحصلان على معلومات سرية، يحاول أحدهما الاحتفاظ بها لنشرها على منصته الرقمية الشهيرة، فيدخل صراعات يدفع فيها الكثير من الأثمان، هو وعائلته المفككة أصلاً، وشقيقه وكل من يحيط بهم.