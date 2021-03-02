شكرا لقرائتكم خبر عن حارس كلاب ليدى جاجا: كنت على وشك الموت أثناء خطف الكلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رايان فيشر الرجل المكلف بتمشية كلاب المغنية الأمريكية ليدي جاجا إنه يتعافى بعدما كان على وشك الموت عند هجوم مسلحين عليه في عملية أفضت إلى خطف اثنين من كلاب جاجا.

وسرد فيشر في أول تصريحات علنية منذ الهجوم، الذي وقع مساء الأربعاء في هوليوود، تفاصيل الواقعة وشكر أسرته وأصدقاءه ومن هرعوا لمساعدته كما وجه الشكر لجاجا التي كانت في إيطاليا لتصوير فيلم.

وجرى تسليم الكلبين المسروقين إلى الشرطة يوم الجمعة دون أن يمسهما أذى، لكن الرجلين المشتبه بهما في السرقة ما زالا مطلقي السراح.

وكتب فيشر (30 عاما) على إنستجرام "ما زلت أتعافى بعدما كنت على وشك الموت". ونشر صورا له على سرير مستشفى ويظهر في واحدة منها وهو متصل بجهاز تنفس صناعي.

وقال مسترجعا ذكرى لحظات الهجوم إنه أطلق صرخات مذعورة بينما تدفق الدم من الجرح الذي أصيب به بعد تعرضه لإطلاق النار. وأخذ الخاطفان كلبي ليدي جاجا كوجي وجوستاف، لكن الكلبة الثالثة آسيا ظلت مع فيشر.

وأعادت امرأة مجهولة الكلبين، وهما من نوع البولدوج الفرنسي، إلى الشرطة يوم الجمعة واستلمهما ممثلون عن جاجا التي كانت قد عرضت مكافأة قيمتها 500 ألف دولار مقابل إعادة الكلبين.

وقال فيشر مخاطبا جاجا "عاد أطفالك والتأم شمل الأسرة... لقد نجحنا! لقد قدمت لي ولأسرتي الكثير من الدعم طوال هذه الأزمة".