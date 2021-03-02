شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى محمد رمضان.. سعد الصغير يحمل أسد على ذراعه × صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرالفنان سعد الصغير، صورة جديدة له وهو يحمل أسد، ليبدو أنه يسير على خطى فنانين سبقوه بالظهور مع الحيوانات، وخاصة المفترسة منها، حيث نشر صورته مع الأسد عبر حسابه على موقع "انستجرام".



سعد الصغير

وظهر سعد الصغير، فى الصورة دون أن تبدو عليه أى علامات للخوف أو الحذر من الأسد المعروف بمدى شراسته كونه من الحيوانات المفترسة، أكله اللحوم، كما كان الأسد هادئًا بين يديه.



سعد الصغير

وقد سبق الفنان محمد رمضان، زميله سعد الصغير، فى نشر صور مع الأسود والحيوانات المفترسة، والذى يحاول دائما إظهار مدى شجاعته وقوة قلبه من خلال نشر هذه الصور، التى يحملها بمنتهى الثبات والقوة.

وكان آخر ظهور للنجم محمد رمضان، وهو يحمل تمساح كبير بمنتهى القوة خلال كواليس تصوير مسلسل "موسى"، الذى يستعد لعرضه خلال الموسم الرمضانى القادم، والمسلسل بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

كما ظهر النجم محمد رمضان، خلال كليب أغنيته "الملك" التي طرحها عام 2018، بصحبة العديد من الأسود والنمور المفترسة وهو يتعامل معها كأنها قطط صغيرة أليفة.

ذلك بالإضافة إلى العديد من الصور والفيديوهات التي ينشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو يحمل ثعابين ضخمة بثبات إنفعالى واضح، كما شارك متابعيه مؤخرا فيديو يحمل فيه قرد صغير في يد وفى اليد الأخرى يحمل شبل.