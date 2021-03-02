شكرا لقرائتكم خبر عن غاب الموسم الماضى.. أحمد بدير يعود لدراما رمضان بـ 3 أعمال دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان الكبير أحمد بدير حالة من النشاط الفنى، حيث يشارك فى عدة أعمال دفعة واحدة مقرر عرضها خلال سباق دراما المقبل، خاصة فى ظل غيابه عن الدراما الرمضانية منذ أن قدم مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى وأحمد صلاح حسنى.

العمل الأول الذى يشارك فى بطولته الفنان الكبير أحمد بدير، مسلسل "المداح"، للنجم حمادة هلال، حيث يجسد دور والده، وهو شيخ مسالم وطيب ويساعد ابنه دائما وينقذه من الوقوع في المشاكل، كما أن ابنه يرث منه موهبة الإنشاد، والمسلسل يشارك فى بطولته بجانب النجمين، كل من نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى إخراج أحمد سمير فرج.

كما يظهر بدير فى مسلسل "بنت السلطان" للفنانة روجينا، والتى تخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، ويجسد ضمن أحداثه دور مهم ومحورى بجانب بطلة العمل، حيث بدأ تصوير مشاهده الأولى خلال الأسابيع الماضية، والمسلسل يشارك فى بطولته بجانب روجينا وبدير كل من باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

ويشارك بدير أيضا فى مسلسل "بين السما والأرض" الذى ينتمى لنوعية الـ 15 حلقة، ويخرجه ماندو العدل، سيناريو وحوار إسلام حافظ مأخوذ عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، من إنتاج شركة سينرجى، والعمل من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش