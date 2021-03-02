كارمن سليمان: أحب اللون الهندي.. وأكره الملل والتقليدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: منذ بداية ظهور كارمن سليمان في البرنامج الشهير أراب آيدول وحصولها على اللقب، وهي مطربة مميزة لها ملايين المتابعين عبر الوطن العربي، وبمرور الوقت أثبتت أنها كانت تستحق الاهتمام من اللحظة الأولى حيث تطورت أغنياتها وأداؤها واختياراتها بشكل كبير.

وفي حوار مع “العربية” تحدثت كارمن عن اختياراتها الفنية ولماذا تغير دائما من أنماط أغنياتها وسر عشقها للغناء الهندي وعلاقتها بزوجها وأسرار حياتها الشخصية مع ابنها زين. إلى نصّ الحوار.

– من أحدث أغنياتك “لينا رقصة” التي تميزت بالإيقاع السريع الذي تفوقت فيه وحققت نجاحا كبيرا، فما سبب حماسك للأغنية؟

أبحث دائما عن التجديد.. ووجدت هذه الأغنية جريئة، وما شجعني على غنائها هو اختلافها من حيث الألحان والكلمات التي تمتاز باللهجة المصرية الشعبية. وسعدت جدا بالنجاح الذي حققته، وأنا شخصيا أحب الأغاني الجميلة المبهجة التي تبث طاقة إيجابية.

– مؤخرا أصبحت تميلين لتقديم بعض الاستعراضات في أغنياتك مثل استعراض في كليب “لينا رقصة”، فما السبب؟

لابد من التنويع حتى لا يشعر الجمهور بالملل، ولهذا قررت أن أقدم شيئا يكسر أي ملل أو التقليدي، وأخذت قرار تقديم استعراضات في أعمالي، وأعتبر هذه خطوة جريئة جدا وغير متوقعة، والحمد لله أنها نجحت جدا، وأنا أحببت الاستعراضات وكذلك الجمهور الذي أرسل الكثير من التعليقات الإيجابية وتفاعل مع الكليبات بشكل أذهلني، وتفاعل الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

– ما سبب حرصك الدائم على إحياء حفلات بدار الأوبرا المصرية؟

مَن مِن المطربين في مصر أو العالم العربي لا يرغب في الغناء في الأ وبرا المصرية، وبالفعل أنا أعشق دار الأوبرا لأني أستطيع من خلال حفلاتها تقديم كافة الألوان الغنائية مثل الطربي، الرومانسي والشبابي، إضافة لأن جمهور الأوبرا جمهور خاص وراق ويتمتع بحس عال وذوق رفيع.

– ما حكاية حبك للون الهندي في الأغاني والأعمال الفنية، وهل يمكن أن تقدمي عملا هنديا؟

فعلا أنا من عشاق الهندي وأحب المسلسلات والأغاني الهندية، لأنها تتمتع بحس مختلف وأستمتع كثيرا عند المشاهدة والاستماع وأشعر بطاقة إيجابية. ولكن فكرة أن أغني بالهندي صعبة جدا ولم أفكر بها لكنني أحب الموسيقى الهندية بشكل كبير، وأقوم بحفظ الأغنيات لكنها صعبة كلغة للتحدث.

– كل النجوم في العالم واجهوا صعوبات فنية في سنة 2020 فكيف كانت بالنسبة لك؟

سنة 2020 كانت صعبة ومفاجئة للجميع ومختلفة، وربما مشروعات بالملايين تم تأجيلها ومشروعات خسرت ونجوم ألغوا أعمالا مهمة، وهي سنة أونلاين حيث كان التواصل فيها أونلاين، وأعتبر هذه السنة مؤثرة واستفدت منها الكثير، حيث أدركت أهمية الأشخاص الذين نشعر اتجاههم بالحب، وكانت سنة اكتشاف الذات والمحيطين، ولن أنكر أني أشعر بالامتنان لتلك السنة، وأتمنى أن يكون العام الحالي أجمل وأفضل ويحمل الخير للبشرية.

– زوجك هو الملحن مصطفي جاد فكيف ترين التعاون الفني بينكما؟

أراه أكثر من رائع وإيجابيا ومتميزا، فزوجي من أكثر الداعمين لي منذ بداية مشواري، والحمد لله أعتبر نفسي محظوظة بالحب والعمل مع مصطفى.

– حدثينا عن ابنك زين والعلاقة بينكما وكيف أثر علي حياتك؟

زين ابني هو أعظم إنجازاتي وأغلى ما لدي، وربما أشعر أن حياتي أصبحت مختلفة بوجوده، وهو أكثر كائن في الحياة أعشق قضاء الوقت معه، وعلاقتنا قوية جدا، حيث له تأثير كبير في حياتي، وأتمنى أن أشاركه معظم الوقت، واستفدت من فترة الحظر والجلوس طويلا بالمنزل بسبب كورونا بأني حصلت على وقت كبير لإعادة اكتشاف علاقتي بزين والاستمتاع بها وتقويتها أكثر وأكثر.

– لابنك زين حساب على انستغرام يتابعه حوالي 100 ألف متابع فما تفسير ذلك؟

زوجي مصطفى هو من قام بعمل هذا الحساب لزين لتوثيق ذكرياته حتى يستطيع رؤيتها عندما يكبر. ابني يبلغ الآن من العمر 3 سنوات، وفعلا يحتوي حسابه على ما يقرب من 100 ألف متابع. وطبعا هو لا يعلم أي شيء عن كل هذه التفاصيل فهو مازال صغيرا لكني سعيدة بوجود متابعين له من طفولته.

– هل هناك سر لرشاقتك الدائمة؟

أكيد، لأني أحافظ على وزني من خلال الأكلات الصحية ولعب الرياضة. ووزني الحالي 43 كيلو تقريبا، وعندما كنت حاملا بابني زين زدت ما يقرب من 15 كيلو ثم قمت بفقدهم بتمرينات ونظام غذائي منظم جدا.

– حدثينا عن التعاون مع شركة نتفليكس واختيارك كممثلة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

شرف كبير لي أن أتعاون مع نتفليكس، كممثلة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الحقيقة نشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا من نتفليكس بصناعة وإتاحة المحتوى بالدبلجة المصرية والعربية ليتناسب مع كل العائلة، وكنت منذ زمن أتمنى المشاركة في فيلم مميز وبالدبلجة المصرية مثل فيلم “فوق القمر”، وتقديم أغنية طريقي إلى النجوم، والعمل يعد واحدا من أحد أساطير الرسوم المتحركة “غلين كين” .

– رغم نجاحك الكبير هل هناك نجم تتمنين الغناء معه في ديو غنائي؟

أتمنى بشدة العمل مع نجم الجيل تامر حسني، فأنا أعشق أغنياته وأداءه وكل تفاصيله الفنية.

– وأخيرا ما أحدث أعمالك في الفترة المقبلة؟

أقوم بالعمل على عدة أغانٍ، ولكن هناك أغنية على وشك الإصدار من كلمات باسم عادل وألحان تامر علي ومن توزيع يحيي يوسف.