“توم وجيري” ينعش شباك التذاكر الأميركي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حقق فيلم “توم وجيري”، الذي أطلق في نهاية الأسبوع الماضي، نجاحاً كبيراً في دور العرض وعلى شبكة HBO. ووصلت ايراداته في اميركا الشمالية خلال ثلاثة ايام (26 – 28 فبراير) الى 13.7 مليون دولار، في افضل افتتاح اميركي لهذا العام، وهو افتتاح لم يحظ به منذ منتصف العام الماضي الا فيلم “المرأة المعجزة 1984″، الذي حصد 16.7 مليون دولار.

وقد اطلق “توم وجيري” في 2475 دار عرض في أميركا الشمالية. وقالت شركة “وارنر برذرز” ان الفيلم حقق ما حقق رغم ان دور عرض كثيرة لا تزال مغلقة، متوقعة ارتفاع الايرادات مع إعادة فتح مزيد من دور العرض. وبلغت ايرادات الفيلم من الاسواق الخارجية 19.4 مليون دولار، ليصل اجمالي ايراداته الى 33.1 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم “آل كرودز: عصر جديد”، الذي حصد في نهاية الاسبوع 1.210 مليون دولار، لتصل ايراداته الاجمالية في اسبوعه الرابع عشر الى 52.385 مليون دولار.

وفي ما يلي اجمالي إيرادات أبرز الأفلام:

– الاشياء الصغيرة (الاسبوع 5): 12.900 مليون دولار.

– المرأة المعجزة 1984 (الاسبوع 10): 43.6.

– الرامي (الاسبوع 7): 12.345.

– نومادلاند (الاسبوع 2): 1.031.

– يهوذا والمسيح الأسود (الاسبوع 3): 4.1.

– صائد الوحش (الاسبوع 11): 14.

– الأرض (الاسبوع 3): 2.124.

– اخبار العالم (الاسبوع 10): 11.965.

– الحرب مع الجد (الاسبوع 21): 20.514.

744 مليوناً إيرادات Hi Mom

بلغت ايرادات شباك التذاكر الصيني هذا العام 2.4 مليار دولار، وذلك اكبر من ايرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية (2.2 مليار دولار) في العام الماضي، ويعادل %77 من ايرادات السينما الصينية في 2020.

وأسهم فيلم Hi Mom بنسبة %30.7 من الايرادات، و”محقق الحي الصيني 3″ بنسبة %27.8.

وكان فبراير الماضي اعلى الشهور ايرادات في تاريخ السوق (1.89 مليار دولار) بالرغم من القيود المفروضة على دور السينما.

وحقق شباك التذاكر في الصين 125 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، منخفضا عن أعلى مستوياته في العام القمري الجديد، لكن ايراداته بقيت أعلى بكثير من ايرادات نظيره في أميركا الشمالية (97 مليون دولار في 2021). وكانت الأفلام المحلية سيدة الشباك.

وبلغ ايراد الفيلم الكوميدي المسيل للدموع Hi Mom في عطلة نهاية الاسبوع 53.3 مليون دولار، ووصل اجمالي ايراداته الى 744 مليون دولار، ويتوقع ان تصل الى 804 ملايين.

اما “المحقق الحي الصيني 3″، فحصد 19.7 مليون دولار، ليصل ايراده الاجمالي الى 667 مليونا. وتلاه “نهاية اللعبة”، محققا 14.5 مليون دولار، ثم “ملحمة كاتب” الذي حقق 12.4 مليون دولار. وجاء في المركز الخامس “توم وجيري” بايراد 12.32 مليون دولار، وحل سادسا فيلم “آلهة جديدة: انبعاث نزهه”، محققا 5.63 ملايين دولار، ليصل ايراده الاجمالي الى 778 مليونا. وحل سابعا “الحياة البرية”، محققاً 4.25 ملايين دولار. وكان السابع “سيد اليين يانغ”، محققاً 1.09 مليون دولار.