بعد جدل كبير.. إليكم حقيقة تدهوّر صحة عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت بعض المصادر المقرّبة من عادل إمام حقيقة حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول الحالة الصحية للزعيم، بعدما انتشرت بعض الأخبار التي أشاعت تدهور حالته الصحية.

وأشارت المصادر إلى أن ما تم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم عار تماماً عن الصحة، مؤكدة أن حالته جيدة ولا صحة لما تم تداوله حول تدهور حالته الصحية بسبب التدخين لسنوات طويلة.

وأكدت المصادر تواجد عادل إمام في منزله، وأنه لا يخرج خوفاً من تفشي كورونا وهو السبب الرئيسي الذي منعه من المشاركة في جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان وليس كما أشيع بأن حالته الصحية هي التي منعته.

يذكر أن النجم القدير أعلن عدم تواجده في سباق رمضان هذا العام وأنه قرر أخذ راحة من متاعب التصوير والابتعاد عن التجمعات خوفاً من كورونا، وكان مسلسل فلانتينو والذي عرض العام الماضي آخر ما قدمه الزعيم وشارك في بطولته دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.