إنهارت على الهواء.. نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع يوسف شعبان: كاتم أسراري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عن حزنها الشديد لفراق الفنان القدير الراحل يوسف شعبان الذي رحل خلال الساعات الماضية، وسط صدمة كبرى اجتاحت الوسط الفني.

عبيد تحدثت عن الفنان الراحل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي، حيث وقالت إنّه شاركها في أفلام عدّة، وكان في معظمها هو البطل أمامها، وعندما كانت تعلم أنه سيكون إلى جانبها، تشعر بسعادة كبيرة.

وأضافت: “يوسف شعبان ممثل محترم وعظيم يقدر زملاءه والعمل، وكان يقف في البلاتوه كما لو كان تلميذاً ويأخذ التعليمات، وكان آخر فيلم بيننا هو فيلم كشف المستور، وسعدت جداً بهذا العمل”.

واستطردت: “كان صديقاً وأخاً وسِري معه وكان ينصحني، وكان بالنسبة إلي شيئاً كبيراً جداً”.

وانهارت نبيلة عبيد في البكاء على الهواء، مع تأكيدها أنه أصبح في مكان أفضل بكثير، لافتةً أنها تواصلت مع ابنته وزوجته وتمنت لهما الصبر والقوة والتحمل.

وتوفي شعبان أمس الأول الأحد، عن عمر ناهز التسعين عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقد أُصيب بفيروس كورونا، مطلع الأسبوع الماضي. وتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث تم احتجازه في غرفة الرعاية المركزة، ووضعه على أجهزة تنفس اصطناعي.

ويُعد الراحل واحداً من أبرز فناني مصر. وله بصمة واضحة في تاريخ الدراما والسينما المصرية، بحيث اشتهر بتقديم الأدوار المختلفة والشخصيات التي لن ينساها الجمهور، أبرزها شخصية الضابط محسن ممتاز، التي قدمها في المسلسل الشهير “رأفت الهجان”.

وكذلك، كانت له مساهمات أخرى في العديد من المسلسلات الدرامية التي تعد من روائع مكتبة التلفزيون المصري، أبرزها “الشهد والدموع”، “الوتد”، “الضوء الشارد”، “المال والبنون” وغيرها.