رحمة رياض تؤيد العلاقة قبل الزواج وتكشف كيف تأذّت من الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: مجموعة من الأسرار والتجارب الفردية باحت بها الفنانة العراقية رحمة رياض ضمن برنامج “بصراحة مع” خلال اللقاء الذي جمعها بابن بلادها الفنان سيف نبيل.

وكشفت رياض أنّها تمتلك صديقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تلتقِ بها حتى اليوم، لكنّ درجة الثقة عالية بينهما لدرجة أنها أعطتها كلمات السرّ الخاصة بصفحاتها.

وتحدّثت رياض عن الحب في حياتها واعترفت أنها مرّت بتجربة في السابق وتأذت منها كثيراً، وأثرت في حياتها بشكل كبير وعلى الأخص من ناحية التعب النفسي، لذا زاد القلق لديها من فكرة الارتباط.

وقالت: “أشعر بأنّ عليّ معرفة المزيد عن الشخص الذي أنوي الارتباط فيه”، مؤكدةً أنها ترفض فكرة الصدفة للارتباط التي دافع عنها نبيل خلال الحلقة، وقالت أنّها ليست ضدّ العلاقة قبل الزواج وهي تشجع على هذا الأمر.

وروّت الفنانة رحمة رياض عن حياتها العائلية وعن حجم المعاناة التي عاشتها بسبب فقدانها لوالدها وهي في سنّ العاشرة، مشيرةً إلى أن وفاته أثرت في حياتها العاطفية بخاصة أنّها تبحث عن رجل يشبه والدها ولم تجده حتى الآن.