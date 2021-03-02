تطورات جديدة في حالة الأمير فيليب الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: غادر الأمير فيليب أمس الاثنين المستشفى الذي يعالج فيه منذ أسبوعين، لاستكمال علاجه في مستشفى آخر في لندن بحسب قصر باكينغهام.

وأوضح القصر في بيان، أن دوق إدنبره (99 عاماً) قد نُقل من مستشفى الملك إدوارد السابع، إلى مستشفى القديس برثولماوس، لإخضاعه لفحوص ومراقبة طبية، بسبب مشكلات مشخصة سابقاً في القلب.

وتم نقل الأمير في سيارة إسعاف مع الحرص على إبعاده عن عدسات المصورين والإعلام باستخدام مظلات.

وكان الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، قد أدخل المستشفى احترازياً قبل أسبوعين بسبب وعكة صحية. وقد زاره ابنه الأمير تشارلز، وريث العرش، في المستشفى. كما أكد حفيده، الأمير وليام أن الأمير فيليب في وضع صحي جيد.

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017، بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش عام 1952. وسيحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده المائة يوم 10 يونيو المقبل.