على العود.. ماجد المهندس يطرح نسخة جديدة من “يكفي غياب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد مرور سنة على إصدارها في ألبوم “شهد الحروف”، أعاد النجم العراقي ماجد المهندس طرح أغنية “يكفي غياب” بنسخة جديدة على العود.

أغنية “يكفي غياب” من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، وألحان الموسيقار د. طلال، وقام صادق جعفر بالعزف على العود.

نفيد بالذكر أن أغنية “يكفي غياب” بنسختها الأساسية حققت أكثر من مليون والنصف المليون مشاهدة منذ إصدارها في فبراير 2020 على القناة الرسمية لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وتضمن ألبوم “شهد الحروف” 10 أغنيات منوعة، وهي:“قاضي غرامي”، و“يكفي غياب”، و“عيد ميلاد”، و“المسألة فيها إن”، و“بنام”، و“شهد الحروف”، و“جفن الليل”، و“ياللي احبك موت”، و“لحظة هواي”، و“شمسك غايبة”.