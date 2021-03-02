بعد إصابة زوجها بكورونا.. إجراءات وقائية مشددة من هند البلوشي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد جدل زواجهما، طلبت الفنانة الكويتية هند البلوشي الدعاء لزوجها الفنان العراقي علي يوسف لشفائه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنية له الشفاء العاجل.

ونشرت البلوشي عبر خاصية الستوريز على تطبيق “انستغرام” صورة تجمعها بعلي مع منشور كتبت فيه: “اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضرّ يعقوب أشفي زوجي علي وامسح عنه كل ألم. اللهم أنت أعلم بحالته لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك”.

وتابعت في دعائها: “اللهم إنك تراه وأنا لا أراه، ربي وإن عجز الأطباء فأنت المقتدر وإن وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا. اللم اشفي زوجي حبيبي من كورونا اللعينة يا رب يا كريم”.

واستعرضت الفنانة الكويتية التحضيرات والتجهيزات التي اتبعتها لحماية منزلها وعائلتها من الفيروس المميت، وكشفت عن وصول شركة مختصة لتنظيف البيت بشكل كامل وتعقيمه.

وكذلك نشرت مقطع فيديو وهي تعقم منزلها وكتبت قائلة: “بعد أسبوع كامل أنظف واسوي إعادة تدوير، طلعت كل الطاقة السلبية وقلبت كيان البيت الحين احتاج راحة”.