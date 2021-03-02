بعد صدور ألبومها “فدوة عيونك”.. أحلام تُفاجأ بتهنئة ملكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة الإماراتية أحلام عن تلقيها تهنئة ملكية بعد صدور ألبومها الجديد “فدوة عيونك” من زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي.

ونشرت أحلام على حسابها الخاص في “تويتر” صورة لزوجة سلطان عُمان وأرفقتها بالتغريدة: “تشريف ووسام على صدري مباركة السيدة الجليلة السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظّم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على ألبومي “فدوه عيون”.

وأضافت: “كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديوناً لها طول العمر. شكراً من القلب”. وتفاعل معها الكثيرون وأشار معظمهم إلى أنها تستحق هذه اللفتة وهذا التكريم”.

نفيد بالذكر أن ألبوم أحلام “فدوة عيونك” يتضمن أغنية وهي: “فدوة عيونك”، و”عيون بس”، و”حزين”، و”زوبعه”، و”يا آدمي حس”، و”دفتر وممحاه”، و”الله يرحمه”، و”تشرق الشمس وتغيب”، و”دمعة زرقا”، و”الفرقا”، و”خاطري ضايق”، و”ابن التراب”، و”ما سألت إلا عليك”، “لا بارك الله في الغياب”، و”تمرد”، و”موعدنا الاخير”، و”ماسألت الاعليك”، و”لا يروح الليل”، و”سر معلن”، و”بعض الناس”، و”بريء”، و”تسولف عبرتي”، و”بعض الاوقات”، و”عشان تتوب”.